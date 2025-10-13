Сколько стоит стать водителем в Беларуси? 3 13.10.2025, 10:42

Белоруска посчитала, сколько реально стоит получить водительское удостоверение.

Белоруска рассказала в TikTok, во сколько ей обошлось обучение в автошколе и получение водительских прав. В комментариях одни удивлялись, что девушка брала много дополнительных занятий, а другие — потраченной сумме.

В общей сложности с учетом периода обучения и сдачи экзаменов подготовка и получение прав у белоруски заняли семь месяцев. Обучение в автошколе стоило 1600 рублей. Но, как оказалось, это были далеко не все траты. Так как училась она в ДОСААФ, ее «попросили» стать членом структуры. Это стоит одну базовую величину — 42 рубля.

«Плюс предоставление машины инструктора в ГАИ — 60 рублей. Плюс все ГАИ со всеми пересдачами. Я сдала площадку со второго раза и город со второго раза. Также все сдавала на машине инструктора частного, только вчера я сдавала город на машине ГАИ. И все это вместе с предоставлением машины вышло 444 рубля», — говорит авторка ролика.

Кроме того, тиктокерша «каталась» с частными инструкторами, начиная с августа, 1−2 раза в неделю. За 16 таких занятий в общей сложности она отдала 1095 рублей.

«Итоговая цифра — 3241 рубль. Как сказала моя подруга, если у вас есть деньги на автошколу, это еще не значит, что у вас есть деньги на получение прав», — подытожила блогерша.

В комментариях одни пользователи стали вспоминать, во сколько им в разные годы обошлась подготовка к получению водительских прав, а другие удивлялись сумме и тому, что девушка брала дополнительные занятия.

«2022 год. Ровненько в 1000 рублей вложилась — без пересдач и без дополнительных занятий».

«Та же самая ситуация, только в 2023 году и за 950 рублей без пересдач и с первого раза».

«А я иду сейчас, стоимость сейчас 2100 рублей».

«У меня в этом году обошлось за все 2315 рублей».

«Месяц назад сдал, уложился в 1100 рублей, даже чуть меньше, это само обучение и все оплаты в ГАИ (без пересдач)».

«У меня с допами и пересдачами вышло 4200 рублей».

«Жлобин. 28 ноября 2024-го началась учеба. Сдала с первого раза все. Автоуч (частная школа) — 1200 рублей, плюс ГАИ — 210 рублей (оформление и всякая лабуда), учебник 7 рублей (диски не покупала, училась без них). Итог — 1417 рублей».

«Также нужно было указать цены за медсправку, фотографии и за получение документа в ГАИ».

«7 месяцев? Вы что… За три месяца обучения сдала все с первого раза, как в школе, так и в ГАИ. По моему мнению, если не можете сдать сразу, ну максимум со второго раза, то, значит, это не ваше».

«Боюсь людей на дороге, которые не сдали с первого раза и брали 16 допзанятий».

