Россияне остались без важных вакцин 3 13.10.2025, 10:45

В РФ резко выросла заболеваемость в том числе ветряной оспой.

С начала 2025 года практически во всех регионах России фиксируется резкий всплеск заболеваемости ветряной оспой, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре. Хуже всего ситуация в Ямало-Ненецком автономном округе, где с января по сентябрь было зарегистрировано на 67% больше заражений, чем за тот же период прошлого года.

Также более чем в два раза год к году выросла заболеваемость в Башкортостане — до 16,5 тыс. человек. В Воронежской области показатель увеличился вдвое, а в Республике Алтай за семь месяцев число заболевших превысило 1,4 тыс. против 1,6 тыс. за весь 2024 год. Согласно данным Роспотребнадзора, на взрослых в этом году приходится 5,2% всех заболеваний ветрянкой, а 94,8% — на детей. Год назад пропорция была примерно такая же, пишет The Moscow Times

Рост заболеваемости наблюдается на фоне острой нехватки вакцин от ветрянки. В России нет собственного препарата для профилактики этого заболевания, а единственная вакцина, которая поставляется в страну, — это «Варилрикс» от британской GSK, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалова.

По данным аналитической компании, в январе—августе 2025 года Россия получила почти 400 тыс. доз этой вакцины против 281,3 тыс. за весь прошлый год. Однако, несмотря на увеличившиеся объемы поставок, дефицит по-прежнему сохраняется. «Спрос в разы выше предложения. Прививка достается только самым упорным», — говорит директор и соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова.

Нехватка «Варилрикса» в регионах могла возникнуть из-за проблем в логистике или некорректного планирования закупок, считает Беспалов. «Препарат не входит в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). Но вакцинация от ветряной оспы включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям», — отметил эксперт. По его словам, из-за того, что вакцины от ветрянки уже нет в НКПП, регионы должны закупать ее за собственные средства, но не каждый субъект выделяет на это достаточные средства.

Одновременно с этим в России набирают популярность «ветряночные вечеринки». Родители специально ищут заболевших детей, чтобы прийти к больному в гости и заразить своего ребенка. При этом специалисты считают подобный подход опасным анахронизмом.

По словам врача-инфекциониста Владимира Неронова, невозможно предсказать, как именно перенесет инфекцию человек. Кроме того, зараженный становится источников инфекции для уязвимых людей — беременных, новорожденных, пожилых и пациентов с онкологией. Неронов отметил, что в последние годы регистрируются случаи тяжелого течения заболевания у взрослых, в том числе с летальным исходом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com