В Минске на продажу выставили уникальную «сталинку»
- 13.10.2025, 11:11
Квартира-памятник архитектуры с видом на площадь Якуба Коласа.
В Минске на площади Якуба Коласа продают квартиру в сталике, которая признана памятником архитектуры, пишет realt.by. Жилье просторное, но потребует ремонта.
На продажу выставлена угловая квартира на шестом этаже сталинки 1958 года. Часть окон выходят на улицу Красная, а другие — на площадь Якуба Колоса. Этот дом строили для работников завода «Ударник» (впоследствии вошел в «Амкодор»), он признан памятником архитектуры.
Трешка занимает 66,87 м², из которых жилая площадь — 41,11 м², а площадь кухни — 7,98 м².
Жилье отличается высокими потолками. В доме новый лифт. Железобетонные перекрытия. Стены из красного кирпича. Как говорится в объявлении, зимой в квартире тепло, а летом — прохладно.
В квартире сохранились оригинальные элементы интерьера 1960-х годов, включая паркет и планировку с пятиугольными помещениями.
С момента постройки в квартире проживала одна «интеллигентнейшая семья — от дедушки с бабушкой до внуков».
Один из балконов выходит прямо на площадь, где открывается вид на столичную жизнь, памятники и фонтаны.
Стоимость квартиры — 506 307 рублей, или 169 тыс. долларов. Это 2527 долларов за «квадрат».