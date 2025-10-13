В Минске на продажу выставили уникальную «сталинку» 13.10.2025, 11:11

Квартира-памятник архитектуры с видом на площадь Якуба Коласа.

В Минске на площади Якуба Коласа продают квартиру в сталике, которая признана памятником архитектуры, пишет realt.by. Жилье просторное, но потребует ремонта.

На продажу выставлена угловая квартира на шестом этаже сталинки 1958 года. Часть окон выходят на улицу Красная, а другие — на площадь Якуба Колоса. Этот дом строили для работников завода «Ударник» (впоследствии вошел в «Амкодор»), он признан памятником архитектуры.

Трешка занимает 66,87 м², из которых жилая площадь — 41,11 м², а площадь кухни — 7,98 м².

Жилье отличается высокими потолками. В доме новый лифт. Железобетонные перекрытия. Стены из красного кирпича. Как говорится в объявлении, зимой в квартире тепло, а летом — прохладно.

В квартире сохранились оригинальные элементы интерьера 1960-х годов, включая паркет и планировку с пятиугольными помещениями.

С момента постройки в квартире проживала одна «интеллигентнейшая семья — от дедушки с бабушкой до внуков».

Один из балконов выходит прямо на площадь, где открывается вид на столичную жизнь, памятники и фонтаны.

Стоимость квартиры — 506 307 рублей, или 169 тыс. долларов. Это 2527 долларов за «квадрат».

