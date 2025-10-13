В Киев прибыла Кая Каллас
- 13.10.2025, 11:14
Глава дипломатии ЕС обсуждает усиление военной и финансовой поддержки Украины.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас в понедельник, 13 октября, прибыла с визитом в Киев.
Об этом она сообщила в своем Х.
На опубликованном Каллас фото видно, что на киевском железнодорожном вокзале главного дипломата ЕС встречал министр иностранных дел Андрей Сибига.
Ukrainians inspire the world with their courage.— Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025
Their resilience calls for our full support.
I am in Kyiv today for talks on financial and military support, the security of Ukraine’s energy sector, and holding Russia accountable for its war crimes. pic.twitter.com/xQ3juq9aTT
«Сегодня я нахожусь в Киеве для проведения переговоров по финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечению России к ответственности за военные преступления», – подчеркнула Каллас.
Она также отметила мужество украинского народа, которым он «вдохновляет весь мир».
«Их стойкость требует нашей полной поддержки», – добавила Каллас.