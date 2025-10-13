В Киев прибыла Кая Каллас 13.10.2025, 11:14

Фото: @kajakallas / X

Глава дипломатии ЕС обсуждает усиление военной и финансовой поддержки Украины.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в понедельник, 13 октября, прибыла с визитом в Киев.

Об этом она сообщила в своем Х.

На опубликованном Каллас фото видно, что на киевском железнодорожном вокзале главного дипломата ЕС встречал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Ukrainians inspire the world with their courage.

Their resilience calls for our full support.



I am in Kyiv today for talks on financial and military support, the security of Ukraine’s energy sector, and holding Russia accountable for its war crimes. pic.twitter.com/xQ3juq9aTT — Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025

«Сегодня я нахожусь в Киеве для проведения переговоров по финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечению России к ответственности за военные преступления», – подчеркнула Каллас.

Она также отметила мужество украинского народа, которым он «вдохновляет весь мир».

«Их стойкость требует нашей полной поддержки», – добавила Каллас.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com