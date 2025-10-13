закрыть
13 октября 2025, понедельник, 11:22
В Киев прибыла Кая Каллас

  • 13.10.2025, 11:14
В Киев прибыла Кая Каллас
Фото: @kajakallas / X

Глава дипломатии ЕС обсуждает усиление военной и финансовой поддержки Украины.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в понедельник, 13 октября, прибыла с визитом в Киев.

Об этом она сообщила в своем Х.

На опубликованном Каллас фото видно, что на киевском железнодорожном вокзале главного дипломата ЕС встречал министр иностранных дел Андрей Сибига.

«Сегодня я нахожусь в Киеве для проведения переговоров по финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечению России к ответственности за военные преступления», – подчеркнула Каллас.

Она также отметила мужество украинского народа, которым он «вдохновляет весь мир».

«Их стойкость требует нашей полной поддержки», – добавила Каллас.

