Запад намерен «опустошить военный кошелек Кремля»

Возможно сокращение нефтяных доходов России на $80 миллиардов в год.

Страны «Большой семерки» (G7) намерены усилить давление на экспорт нефти из России, что может снизить доходы Москвы от продажи сырья за рубежом на $80 млрд в год. Такой шаг стал бы серьезным ударом по российской экономике и, по мнению аналитиков, мог бы заставить Кремль отказаться от войны против Украины, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Министры финансов G7 на встрече в Вашингтоне обсуждают меры по «опустошению военного кошелька Путина». В числе идей — новые тарифы на страны, покупающие российскую нефть, по примеру США, которые уже применяют пошлины к Индии.

Однако, отмечают эксперты, ограничение поставок из России приведет к росту мировых цен, если другие производители не увеличат добычу. Поэтому G7 рассчитывает убедить страны Персидского залива, особенно Саудовскую Аравию и ОАЭ, нарастить производство, а Индии и Турции — сократить закупки российского сырья.

Согласно расчетам, если Эр-Рияд и Абу-Даби увеличат добычу на 2,3 млн баррелей в сутки, их совокупная прибыль может вырасти на $54 млрд в год. Взамен G7 планирует снизить ценовой потолок на российскую нефть с $60 до $40 за баррель, чтобы сделать ее менее выгодной.

Индия и Турция, покупающие до 2,8 млн баррелей российской нефти в сутки, смогут компенсировать потери благодаря скидкам и более выгодным условиям торговли с США. В результате экспорт России может сократиться на 2,3 млн баррелей в сутки — именно столько, сколько готовы добавить арабские страны.

Такой шаг, по подсчетам, обойдется Москве в $76 млрд в год. Для Запада это стало бы крупнейшей экономической атакой на российские нефтяные доходы с начала войны.

