закрыть
13 октября 2025, понедельник, 13:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Звезда «Острых козырьков» и «Оппенгеймера» рассказал, как превратился в мем

1
  • 13.10.2025, 11:29
  • 2,090
Звезда «Острых козырьков» и «Оппенгеймера» рассказал, как превратился в мем
Киллиан Мерфи

Актер признался, что его это не беспокоит.

После успеха в фильме «Оппенгеймер» Киллиан Мерфи стал не только обладателем «Оскара», но и лицом множества интернет-мемов. Хмурое выражение его лица на красных дорожках и в интервью породило целую волну шуток о скуке и разочаровании, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Актер признался, что мимо мемов пройти сложно — их часто показывают ему дети. «Думаю, к этому нужно относиться с благодарностью. Если это кого-то забавляет, почему бы и нет», — сказал 49-летний Мерфи. При этом он добавил, что мемы не занимают его мысли: «Это не то, о чем я думаю, просыпаясь утром. У меня есть дела поважнее».

Несмотря на временный отход от Голливуда после триумфа «Оппенгеймера», интерес к актеру лишь растет. В скором времени он вновь вернется к роли Томми Шелби в фильме-продолжении «Острые козырьки».

Мерфи известен тем, что выбирает сложные и неоднозначные роли — от «Начала» и «Темного рыцаря» до «Дюнкерка». По его словам, он избегает повторений: «Если, читая сценарий, думаю, что справлюсь, значит, это не мой проект. Но если думаю, что это невозможно, тогда точно берусь».

Так или иначе, актер смирился с тем, что в глазах интернета он теперь — «тот самый разочарованный парень».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский