Звезда «Острых козырьков» и «Оппенгеймера» рассказал, как превратился в мем

Звезда «Острых козырьков» и «Оппенгеймера» рассказал, как превратился в мем1
- 13.10.2025, 11:29
Актер признался, что его это не беспокоит.
После успеха в фильме «Оппенгеймер» Киллиан Мерфи стал не только обладателем «Оскара», но и лицом множества интернет-мемов. Хмурое выражение его лица на красных дорожках и в интервью породило целую волну шуток о скуке и разочаровании, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Актер признался, что мимо мемов пройти сложно — их часто показывают ему дети. «Думаю, к этому нужно относиться с благодарностью. Если это кого-то забавляет, почему бы и нет», — сказал 49-летний Мерфи. При этом он добавил, что мемы не занимают его мысли: «Это не то, о чем я думаю, просыпаясь утром. У меня есть дела поважнее».
Несмотря на временный отход от Голливуда после триумфа «Оппенгеймера», интерес к актеру лишь растет. В скором времени он вновь вернется к роли Томми Шелби в фильме-продолжении «Острые козырьки».
Мерфи известен тем, что выбирает сложные и неоднозначные роли — от «Начала» и «Темного рыцаря» до «Дюнкерка». По его словам, он избегает повторений: «Если, читая сценарий, думаю, что справлюсь, значит, это не мой проект. Но если думаю, что это невозможно, тогда точно берусь».
Так или иначе, актер смирился с тем, что в глазах интернета он теперь — «тот самый разочарованный парень».