Разные позы Трампа и Путина

Разные позы Трампа и Путина3
- Аббас Галлямов
- 13.10.2025, 11:30
Президент США живет в модерне, а глава Кремля в архаике.
И Трамп, и Путин нарциссы, но какие разные позы они избрали.
Один красуется в костюме миротворца, другой – в наряде убийцы. Он ведь регулярно и публично награждает именно убийц, вспомните хотя бы присвоение звания «гвардейской» бригаде, устроившей резню в Буче.
Разница обусловлена тем, что Трамп живет в модерне, а Путин в архаике. Американский лидер считает крутым спасать жизни, российский – уничтожать их.
Система координат; структура ценностей, доминирующих в обществе, имеют принципиальное значение. Лидеры одного и того же типа в разных условиях ведут себя совершенно по-разному.
Аббас Галлямов, Telegram