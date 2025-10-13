закрыть
13 октября 2025, понедельник, 13:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Разные позы Трампа и Путина

3
  • Аббас Галлямов
  • 13.10.2025, 11:30
  • 3,630
Разные позы Трампа и Путина
Аббас Галлямов

Президент США живет в модерне, а глава Кремля в архаике.

И Трамп, и Путин нарциссы, но какие разные позы они избрали.

Один красуется в костюме миротворца, другой – в наряде убийцы. Он ведь регулярно и публично награждает именно убийц, вспомните хотя бы присвоение звания «гвардейской» бригаде, устроившей резню в Буче.

Разница обусловлена тем, что Трамп живет в модерне, а Путин в архаике. Американский лидер считает крутым спасать жизни, российский – уничтожать их.

Система координат; структура ценностей, доминирующих в обществе, имеют принципиальное значение. Лидеры одного и того же типа в разных условиях ведут себя совершенно по-разному.

Аббас Галлямов, Telegram

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский