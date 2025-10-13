Разные позы Трампа и Путина 3 Аббас Галлямов

13.10.2025, 11:30

3,630

Аббас Галлямов

Президент США живет в модерне, а глава Кремля в архаике.

И Трамп, и Путин нарциссы, но какие разные позы они избрали.

Один красуется в костюме миротворца, другой – в наряде убийцы. Он ведь регулярно и публично награждает именно убийц, вспомните хотя бы присвоение звания «гвардейской» бригаде, устроившей резню в Буче.

Разница обусловлена тем, что Трамп живет в модерне, а Путин в архаике. Американский лидер считает крутым спасать жизни, российский – уничтожать их.

Система координат; структура ценностей, доминирующих в обществе, имеют принципиальное значение. Лидеры одного и того же типа в разных условиях ведут себя совершенно по-разному.

Аббас Галлямов, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com