13 октября 2025, понедельник, 13:14
Беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и две электроподстанции в Крыму

3
  • 13.10.2025, 11:46
  • 2,572
Беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и две электроподстанции в Крыму

Прогремела серия мощных взрывов.

В ночь на понедельник, 13 октября, в оккупированном Крыму беспилотники Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ поразили нефтяной терминал и две электроподстанции.

Как сообщили источники NV, украинские дроны атаковали:

Феодосийский морской нефтяной терминал — беспилотники попали как минимум в пять резервуаров. На территории нефтебазы зафиксировали масштабный пожар;

подстанцию 220 кВ Кафа (г. Феодосия), которая является частью энергомоста РФ. Там повреждены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская, а также помещения с защитной автоматикой. Начались перепады напряжения;

подстанцию 330 кВ Симферополь — там прогремела серия взрывов.

«СБУ продолжает систематически уменьшать военную, логистическую и экономическую способность врага вести войну против Украины. Наши технические возможности позволяют устраивать «хлопок» как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу РФ. Эта работа будет продолжаться», — сообщил информированный источник в СБУ.

