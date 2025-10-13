Часть белорусов может оказаться без пенсий

Часть белорусов может оказаться без пенсий1
- 13.10.2025, 12:03
- 5,132
Какие проблемы могут возникнуть?
Перебираясь на работу заграницу, белорусам нужно заранее подумать о пенсии, заявила министр труда и соцзащиты Наталия Павлюченко.
Несмотря на то, что со многими странами у Беларуси выработана стратегия по выплатам в адрес пожилых людей, все же остаются государства, где этот процесс не оговорен.
«Мы должны четко понимать, что у нас есть с рядом стран договорно-правовая база. Но в первую очередь, конечно же, это общий договор со странами ЕАЭС», – подчеркнула министр.
Здесь процессы урегулированы и права работника защищены.
Речь прежде всего о расчете пенсионных гарантий по законодательству той страны, куда выехал белорус. То же действует и в обратном направлении – если иностранец работает в Беларуси, его пенсия выплачиваются по нормах нашей страны.