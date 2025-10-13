CNN: Энергетическая война между Россией и Украиной обострилась 1 13.10.2025, 12:26

2,120

Растут потери и дефицит топлива.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе, возникший после удара украинских беспилотников, стал уже третьим за последний месяц инцидентом на этом объекте. Это очередной эпизод в обостряющейся энергетической войне между Украиной и Россией, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).

По данным украинских источников, за последнюю неделю было совершено как минимум четыре атаки на российские нефтяные объекты, что привело к перебоям производства в некоторых регионах России. Кроме того, накануне украинские силы поразили газоперерабатывающий завод и насосную станцию в Волгоградской области.

Москва, в свою очередь, ведет массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате последних атак более 240 тысяч домов в Одесской области и около 800 тысяч потребителей в Киеве временно остались без электричества.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский дефицит бензина достиг примерно 20% от внутренних потребностей, а удары наносятся новыми украинскими крылатыми ракетами отечественного производства. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что только в сентябре Украина нанесла 70 ударов по российским промышленным объектам.

Однако украинская энергосистема также испытывает тяжелое давление. По словам Зеленского, стране необходимо защитить 203 ключевых энергетических объекта, для чего требуется больше систем ПВО от западных союзников.

Украина уже ведет переговоры с европейскими партнерами о росте импорта газа на 30% к зиме. По оценкам, стране потребуется более 4 млрд кубометров топлива стоимостью около $2 млрд. Несмотря на обострение, цены на газ в Европе пока остаются стабильными, а хранилища ЕС заполнены на 83%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com