Вышел фильм о легендарной группе N.R.M.
- 13.10.2025, 12:39
Лявон Вольский и Пит Павлов рассказали историю команды
Историю группы N.R.M. на своем канале «Міністэрства Сепультуры» рассказал журналист Александр Чернухо. Лявон Вольский и Пит Павлов рассказали свою версию событий.
«Это настоящее кино о культовой белорусской группе N.R.M. Они начинали на обломках «Мроі», вели партизанщину и записывали самые известные песни в истории белорусского рока.
Их спонсировали Dainowa и Hugo Boss, их запрещало государство, и бесконечно крутили по БT. А в итоге случился такой сильный конфликт, что группа осталась без лидера», — говорится в описании видео.