Вышел фильм о легендарной группе N.R.M. 13.10.2025, 12:39

Лявон Вольский и Пит Павлов рассказали историю команды

Историю группы N.R.M. на своем канале «Міністэрства Сепультуры» рассказал журналист Александр Чернухо. Лявон Вольский и Пит Павлов рассказали свою версию событий.

«Это настоящее кино о культовой белорусской группе N.R.M. Они начинали на обломках «Мроі», вели партизанщину и записывали самые известные песни в истории белорусского рока.

Их спонсировали Dainowa и Hugo Boss, их запрещало государство, и бесконечно крутили по БT. А в итоге случился такой сильный конфликт, что группа осталась без лидера», — говорится в описании видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com