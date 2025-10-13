закрыть
13 октября 2025, понедельник, 13:14
Вышел фильм о легендарной группе N.R.M.

  • 13.10.2025, 12:39
Вышел фильм о легендарной группе N.R.M.

Лявон Вольский и Пит Павлов рассказали историю команды

Историю группы N.R.M. на своем канале «Міністэрства Сепультуры» рассказал журналист Александр Чернухо. Лявон Вольский и Пит Павлов рассказали свою версию событий.

«Это настоящее кино о культовой белорусской группе N.R.M. Они начинали на обломках «Мроі», вели партизанщину и записывали самые известные песни в истории белорусского рока.

Их спонсировали Dainowa и Hugo Boss, их запрещало государство, и бесконечно крутили по БT. А в итоге случился такой сильный конфликт, что группа осталась без лидера», — говорится в описании видео.

