Спецслужбы ЕС уличили Россию в запуске дронов с кораблей теневого флота 4 13.10.2025, 12:42

1,614

Кремль ведет разведку военных баз и аэропортов.

По данным западных спецслужб, Россия использует свой теневой флот для запуска беспилотников в воздушное пространство Европы, рассказал Financial Times Славомир Ценцкевич, директор Бюро национальной безопасности при президенте Польши. Кроме того, по его словам, российские хакеры ведут настоящую кибервойну против Польши, а разведка нанимает для проведения диверсий агентов, которым платит в криптовалюте.

Информацией о запуске дронов с танкеров располагают разведслужбы Польши, Дании, Германии и Норвегии, сказал Ценцкевич: «Они подтверждают, что теневой флот, состоящий зачастую очень старых российских танкеров, осуществляющих контрабандные поставки нефти, используется Россией для ведения [беспилотной] разведки».

В последние недели группы неопознанных дронов неоднократно появлялись у аэропортов, военных баз и заводов в Дании, Норвегии, Германии, Бельгии. Французские военные в сентябре задержали танкер российского теневого флота, который в апреле уже останавливала Эстония. Судно, обвиненное в наличии фальшивого флага, также подозревали в запуске дронов; его капитану предписано явиться в феврале на суд во Франции. ЕС стал разрабатывать юридические основания для задержания таких судов.

Россия пытается организовать многочисленные диверсии в Польше, от кибератак до взрывов и поджогов, все чаще рекрутируя для актов саботажа людей, находящихся в стране, включая переехавших туда украинцев и подростков, рассказал Ценцкевич. Недавно прокуратура начала расследование в отношении гражданина Украины, подозреваемого в работе на ГРУ и контрабанде взрывчатки в Польшу из Литвы; она была спрятана в банках якобы с кукурузой. По словам Ценцкевича, это была «вероятно, спланированная террористическая операция», в ходе которой банки могли установить на беспилотники и сбросить как бомбы.

За последние три года власти Польши предъявили десяткам людей обвинения в шпионаже или диверсионной деятельности. На прошлой неделе Варшава передала Киеву 16-летнего украинца, обвиненного в том, что он помогал российским спецслужбам вербовать других украинских подростков для совершения терактов.

Российская разведка платит своим наемным агентам криптовалютой, и сейчас польский парламент готовится принять закон об ужесточении надзора за операциями с ней, рассказал Ценцкевич. Что касается кибератак, то недавно хакеры попытались перекрыть водоснабжение одного из крупных польских городов, добавил он:

«В киберпространстве Польша находится в состоянии войны [с Россией], это уже не просто угроза».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com