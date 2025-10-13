ВСУ ликвидировали более 300 наемников с белорусскими паспортами 3 13.10.2025, 12:46

2,558

Контрактник армии РФ живет в среднем шесть месяцев после подписания контракта.

По данным украинского государственного проекта «Хочу жить», минимум 314 белорусов, завербовавшихся в армию РФ, погибли или пропали без вести на войне в Украине. Вероятно, это как белорусы собственно из Беларуси, так и те, кто давно жил и работал в России.

Проект публикует списки, отмечая, что реальное число погибших и пропавших без вести может быть значительно больше.

«Российские власти скрывают как собственные потери, так и гибель своих наемников. Тем не менее уже установленные нами 314 погибших — это огромная цифра для любой страны. Для сравнения: за десять лет Афганской войны погибло 723 белоруса», — говорят в проекте.

Самый старший из представленных в списке — Шкорник Василий Казимирович, 1962 года рождения, погиб через четыре месяца после подписания контракта. Самый молодой — Кореньков Михаил Николаевич, 2007 года рождения, пропал без вести в возрасте 18 лет. Как отмечают в проекте, в среднем от момента подписания контракта до признания военнослужащего погибшим проходит около 6,5 месяца.

«Хочу жить» также указывает, что многие из погибших были завербованы в российских тюрьмах, однако хватает и военнослужащих 5-й отдельной бригады спецназа из Марьиной Горки. Правда, в проекте не уточнили, были это действующие военнослужащие или уже уволившиеся в запас.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com