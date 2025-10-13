ВСУ ликвидировали более 300 наемников с белорусскими паспортами

ВСУ ликвидировали более 300 наемников с белорусскими паспортами3
13.10.2025, 12:46
Контрактник армии РФ живет в среднем шесть месяцев после подписания контракта.
По данным украинского государственного проекта «Хочу жить», минимум 314 белорусов, завербовавшихся в армию РФ, погибли или пропали без вести на войне в Украине. Вероятно, это как белорусы собственно из Беларуси, так и те, кто давно жил и работал в России.
Проект публикует списки, отмечая, что реальное число погибших и пропавших без вести может быть значительно больше.
«Российские власти скрывают как собственные потери, так и гибель своих наемников. Тем не менее уже установленные нами 314 погибших — это огромная цифра для любой страны. Для сравнения: за десять лет Афганской войны погибло 723 белоруса», — говорят в проекте.
Самый старший из представленных в списке — Шкорник Василий Казимирович, 1962 года рождения, погиб через четыре месяца после подписания контракта. Самый молодой — Кореньков Михаил Николаевич, 2007 года рождения, пропал без вести в возрасте 18 лет. Как отмечают в проекте, в среднем от момента подписания контракта до признания военнослужащего погибшим проходит около 6,5 месяца.
«Хочу жить» также указывает, что многие из погибших были завербованы в российских тюрьмах, однако хватает и военнослужащих 5-й отдельной бригады спецназа из Марьиной Горки. Правда, в проекте не уточнили, были это действующие военнослужащие или уже уволившиеся в запас.