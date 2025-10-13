закрыть
13 октября 2025, понедельник
Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике

  • 13.10.2025, 12:56
Награду получат Джоэль Мокир, Филипп Агион и Питер Ховитт.

Нобелевская неделя 2025 года, проходившая в Швеции и Норвегии с 6 по 13 октября, традиционно завершилась вручением Нобелевской премии по экономике.

Предпоследней была объявлена обладательница Нобелевской премии мира — Мария Корини Мачадо, после чего стали известны имена лауреатов в области экономики.

В 2025 году награда присуждена Джоэлю Мокиру, Филиппу Агиону и Питеру Ховитту — «за объяснение экономического роста, обусловленного инновациями».

Одна часть премии досталась Джоэлю Мокиру — «за определение предпосылок устойчивого роста, основанного на технологическом прогрессе». Вторая — совместно Филиппу Агиону и Питеру Ховитту — «за теорию устойчивого роста, обеспечиваемого творческим разрушением».

