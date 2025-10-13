Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике 1 13.10.2025, 12:56

Награду получат Джоэль Мокир, Филипп Агион и Питер Ховитт.

Нобелевская неделя 2025 года, проходившая в Швеции и Норвегии с 6 по 13 октября, традиционно завершилась вручением Нобелевской премии по экономике.

Предпоследней была объявлена обладательница Нобелевской премии мира — Мария Корини Мачадо, после чего стали известны имена лауреатов в области экономики.

В 2025 году награда присуждена Джоэлю Мокиру, Филиппу Агиону и Питеру Ховитту — «за объяснение экономического роста, обусловленного инновациями».

Одна часть премии досталась Джоэлю Мокиру — «за определение предпосылок устойчивого роста, основанного на технологическом прогрессе». Вторая — совместно Филиппу Агиону и Питеру Ховитту — «за теорию устойчивого роста, обеспечиваемого творческим разрушением».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com