Лукашенко провел ряд кадровых перестановок 4 13.10.2025, 13:09

Назначены новые руководители крупных предприятий.

Лукашенко 13 октября провел ряд кадровых перестановок. В частности, назначены новые руководители «Белшины», «Гомсельмаша» и «Могилевхимволокна».

Александр Комендант стал первым заместителем председателя Минского горисполкома, ранее он возглавлял комитет экономики Гродненского облисполкома.

Александр Новиков — новый председатель Гомельского райисполкома, до этого руководил «Гомсельмашем».

Владимир Антоненко возглавил Житковичский райисполком, а его место в Наровлянском райисполкоме занял Денис Ядченко, бывший зампреда по строительству и ЖКХ. Николай Клименок стал председателем Лоевского райисполкома, Юрий Костоломов — Зельвенского. Андрей Гордей назначен председателем Сморгонского райисполкома, а Александр Курило — Кореличского. Все новые руководители ранее занимали аналогичные или профильные должности в других районах и структурах.

Андрей Сойко стал генеральным директором «Белшины» (ранее был замгендиректора по соцвопросам на «Беларуськалии»).

Олег Курилин возглавил «Могилевхимволокно», где до этого был замгендиректора по коммерции.

Виталий Шелег сменил Александра Новикова на посту гендиректора «Гомсельмаша» (ранее руководил Минским заводом шестерен).

Лукашенко также согласовал назначения в МНС, Минприроды, Минпроме и Минтрансе. Владимир Муквич стал первым заместителем министра по налогам и сборам, Ольга Старовойтова — замминистра того же ведомства. Алексей Стасюкевич назначен замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды, Леонид Рыжковский — замминистра промышленности, а Сергей Мацуков — замминистра транспорта и коммуникаций.

Денис Дук стал ректором Академии управления при Лукашенко. Ранее он возглавлял Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова. Сергей Щербаков назначен заместителем председателя Президиума НАН Беларуси. Ранее он был академиком-секретарем Отделения физико-технических наук НАН.

Кроме того, Лукашенко утвердил новые назначения в дипломатическом корпусе: Дмитрий Деревинский стал послом Беларуси в Колумбии, Панаме и Эквадоре (по совместительству) и остается послом в Венесуэле. Дмитрий Красовский назначен послом в Уганде и сохраняет пост главы миссии в Кении и представителя при Африканском союзе и нескольких программах ООН. Александр Сидорук стал генеральным консулом Беларуси во вьетнамском Хошимине.

