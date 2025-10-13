Космический телескоп Хаббл обнаружил нечто неожиданное 5 13.10.2025, 13:19

3,926

Фото: NASA

Необычная находка появилась на фотографии спиральной галактики.

На новом изображении спиральной галактики NGC 6000, расположенной в 102 миллионах световых лет от нас, также виден и еще один объект, который на самом деле находится в Солнечной системе.

Космический телескоп Хаббл показал, как цветные фильтры раскрывают жизненные циклы звезд в спиральной галактике NGC 6000, в то время как неожиданный астероид промелькнул в кадре, пишет Live Science.

Новая фотография спиральной галактики с перемычкой NGC 6000, которая находится на расстоянии 102 миллиона световых лет от нас, в центре наполнена желтым цветом, а синий цвет преобладает на ее окраинах. Но именно то, что эти цвета говорят о возрасте, массе и температуре звезд в галактике, делает это изображение действительно потрясающим.

Желтый цвет рассказывает историю центра спиральной галактики NGC 6000, где находятся старые, маленькие и холодные звезды. Эти звезды существует уже миллиарды лет. В астрономии холодные звезды называются красными, а самые горячие — синими. Последние преобладают на окраинах галактики NGC 6000, где ее спиральные рукава заполнены более молодыми, горячими и крупными звездами. Они существуют несколько миллионов лет.

Данную фотографию космический телескоп Хаббл сделал во время поиска взрывов сверхновых. Поэтому галактика не видна полностью. Сверхновые — это взрывы массивных звезд, у которых закончилось топлива для термоядерного синтеза в ядре. Поэтому они умирают. В итоге на месте обычных звезд возникают либо нейтронные звезды, либо черные дыры.

Фото: NASA

Космический телескоп сфокусировался на слабом свете сверхновых SN 2007ch и SN 2010as, которые взорвались в 2007 и 2010 годах соответственно. Но, снимая галактику NGC 6000, телескоп Хаббл запечатлел и нечто совершенно другое. Взгляните на правую часть изображения. Там видны четыре едва заметные прерывистые линии. Это траектория движения астероида из Солнечной системы, который пролетел через поле зрения Хаббла, когда телескоп сделал фотографии галактики NGC 6000 с длительной экспозицией. Прерывистые линии имеют красный и синий цвет, ведь Хаббл использовал красный и синий фильтры для сбора видимого света, что упрощает астрономам сравнение звезд по их цвету.

Хотя галактика NGC 6000 находится в созвездии Скорпиона, которое летом видно в Северном полушарии, она расположена южнее небесного экватора. Это означает, что ее легче увидеть из Южного полушария.

