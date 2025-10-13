закрыть
13 октября 2025, понедельник, 14:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники прокомментировали внезапную проверку боеготовности белорусских войск

1
  • 13.10.2025, 13:42
  • 1,702
Украинские пограничники прокомментировали внезапную проверку боеготовности белорусских войск

Белорусское направление остается потенциально опасным.

Несмотря на заявления диктатора Лукашенко о внезапной проверке боеготовности вооруженных сил Беларуси, украинская сторона не фиксирует активной военной активности у государственной границы, однако продолжает усиливать оборонительные позиции на этом направлении.

Об этом в телеэфире сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует «Укринформ»

«Ну, это же не впервые — они проверяют боевую готовность или нагнетают ситуацию через какие-то отдельные учения отдельных звеньев своей армии. Помним, недавно состоялись и совместные учения с Россией», — отметил Демченко.

По его словам, несмотря на отсутствие изменений в пограничье, белорусское направление остается потенциально опасным.

«По-прежнему это направление, несмотря на все — несмотря на нагнетание, несмотря на то, что Беларусь продолжает поддерживать Россию — должны трезво оценивать ситуацию. Ведь это направление, еще раз отмечу, является для нас угрожающим. И мы должны продолжать наращивать наши оборонительные возможности, чтобы украинские воины могли противодействовать любой угрозе, если таковая будет идти из Беларуси», — подчеркнул представитель ГПСУ.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский