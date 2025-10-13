Украинские пограничники прокомментировали внезапную проверку боеготовности белорусских войск

Украинские пограничники прокомментировали внезапную проверку боеготовности белорусских войск1
Белорусское направление остается потенциально опасным.
Несмотря на заявления диктатора Лукашенко о внезапной проверке боеготовности вооруженных сил Беларуси, украинская сторона не фиксирует активной военной активности у государственной границы, однако продолжает усиливать оборонительные позиции на этом направлении.
Об этом в телеэфире сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует «Укринформ»
«Ну, это же не впервые — они проверяют боевую готовность или нагнетают ситуацию через какие-то отдельные учения отдельных звеньев своей армии. Помним, недавно состоялись и совместные учения с Россией», — отметил Демченко.
По его словам, несмотря на отсутствие изменений в пограничье, белорусское направление остается потенциально опасным.
«По-прежнему это направление, несмотря на все — несмотря на нагнетание, несмотря на то, что Беларусь продолжает поддерживать Россию — должны трезво оценивать ситуацию. Ведь это направление, еще раз отмечу, является для нас угрожающим. И мы должны продолжать наращивать наши оборонительные возможности, чтобы украинские воины могли противодействовать любой угрозе, если таковая будет идти из Беларуси», — подчеркнул представитель ГПСУ.