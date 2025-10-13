Трамп все еще одержим Нобелевской премией мира 5 13.10.2025, 13:44

1,662

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Это влияет на внешнюю политику США.

То, что президент США Дональд Трамп не сможет получить Нобелевскую премию мира в этом году, было довольно предсказуемо, однако это не остановит его стремление к признанию в будущем. По мнению экспертов, именно эта одержимость в значительной степени влияет на внешнюю политику США, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Примером служит давление Трампа на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для заключения мирного соглашения по Газе. Подобная сделка обсуждалась еще при администрации предыдущего президента США Джо Байдена, но бывший президент не оказывал давления. Трамп же поставил на кон потенциальную славу и добился согласия на соглашение, пусть и шаткое.

Президент США видит возможности для укрепления своего имиджа «миротворца» на различных международных площадках. Так, визит на саммит АСЕАН в Малайзии может использоваться для демонстрации его участия в урегулировании пограничных конфликтов между Камбоджей и Таиландом.

Эта страсть к признанию приносит и реальные результаты. Правительства стран Глобального Юга получают внимание США к локальным конфликтам, ранее игнорируемым. Однако иностранные лидеры быстро научились использовать это. Например, Пакистан официально рекомендовал Трампа на премию за вмешательство в кризис с Индией, укрепив при этом двусторонние отношения.

Основной риск заключается в том, что ради внешнего эффекта Трамп может соглашаться на слабые или неполные сделки, создавая иллюзию мира без устранения коренных проблем. Наиболее вероятные направления для его дальнейших усилий — Ближний Восток и Корейский полуостров, включая расширение «Соглашений Авраама» и возможные встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В итоге одержимость премией мира остается ключевым фактором, определяющим, куда США будут направлять дипломатические усилия, и ее стоит учитывать при анализе международной политики.

