В Беларуси может появиться еще одно министерство 1 13.10.2025, 14:16

2,366

Об этом заявил Лукашенко.

Лукашенко в понедельник, 13 октября, допустил, что концерн «Беллегпром» может стать министерством. Подробности сообщает БелТА.

Диктатор во время согласования на должность председателя концерна «Беллегпром» Надежды Лазаревич, отметил, что названная должность фактически министерская.

«Тут нам надо еще посмотреть по реформированию системы управления. Может быть, создать министерство без всяких этих концернов», — сказал Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com