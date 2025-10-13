закрыть
В Беларуси может появиться еще одно министерство

  • 13.10.2025, 14:16
В Беларуси может появиться еще одно министерство

Об этом заявил Лукашенко.

Лукашенко в понедельник, 13 октября, допустил, что концерн «Беллегпром» может стать министерством. Подробности сообщает БелТА.

Диктатор во время согласования на должность председателя концерна «Беллегпром» Надежды Лазаревич, отметил, что названная должность фактически министерская.

«Тут нам надо еще посмотреть по реформированию системы управления. Может быть, создать министерство без всяких этих концернов», — сказал Лукашенко.

