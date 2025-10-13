Зеленский: Путина можно принудить к миру, как и любого террориста 13.10.2025, 14:23

Владимир Зеленский

Президент Украины призвал НАТО ускорить поставки систем ПВО и ракет.

Правитель Кремля Владимир Путин надеется использовать террор, чтобы сломать режим сопротивления Украины. Но этого невозможно допустить - необходимо принять решение о поставках систем ПВО и ракет в ближайшее время.

Как сообщает «РБК-Украина», об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время обращения к 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Он отметил, что война на Ближнем Востоке наконец заканчивается, и это свидетельствует о том, что после стольких жертв есть реальный шанс на мир. Однако война России в Европе остается крупнейшим источником глобальной нестабильности.

«Путина можно заставить к миру - как и любого другого террориста. Даже ХАМАС сейчас готовится освободить заложников. Если это возможно, то Путина также можно заставить к восстановлению мира», - говорит Зеленский.

По его мнению, остановив Россию сейчас страны НАТО не только помогут себе, но и избавят своих лидеров от необходимости делать то, что делает Зеленский.

«До наступления зимы Путин надеется использовать этот террор, чтобы сломать наш режим сопротивления. Мы не можем этого допустить. Поэтому я призываю вас выступать в своих парламентах и правительствах за усиление противовоздушной обороны и ракет, которые нам нужны. И решение по системам и ракетам нужно принять в ближайшие недели», - сказал Зеленский.

Также Зеленский напомнил, что вчера обсуждал с президентом США Дональдом Трампом системы Patriot, ракеты Tomahawk, необходимое Украине энергетическое оборудование и необходимость остановить партнеров, которые покупают российскую нефть.

«Даже если венгры утверждают, что это способствует их шансам на выборах, в долгосрочной перспективе это подрывает безопасность их страны и Европы. Для Путина каждый миллиард имеет значение. Нельзя быть частью свободного мира и одновременно поддерживать тех, кто хочет его уничтожить», - подчеркнул президент Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com