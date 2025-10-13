Коридорами Рейха Антон Стариков

13.10.2025, 14:35

Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп пожимают руки после подписания пакта

Путин и его «польский вопрос».

Последние четыре года темой заседаний Международного дискуссионного клуб «Валдай», на которые Путин приезжает, чтобы поделиться драгоценными мыслями о новом мироустройстве, стала, назовем это так, безопасность. Как иначе? После нападения Украины 24 февраля 2022 года Россия — в страшной опасности.

Вот и на сей раз, явившись на валдайский (но проходит он в Сочи) слет мыслителей-лоялистов, Путин оседлал любимую тему и говорил почти час. О попытках западных стран построить однополярный мир и нежелании сотрудничать. Что Россию дважды не приняли в НАТО (но она и не хотела). Что Россия никогда ни на кого не нападала. О либеральном миропорядке, архитекторы которого не смогут «бесконечно превращать демократические процедуры в фарс и манипулировать волей народа».

С превращением в фарс демократических процедур на Западе действительно проблема, хотя перед глазами вот уже 25 лет такой, казалось бы, образцовый пример…

Путин закончил утверждением, что без России в мире не может быть ни гармонии, ни баланса и что Россия готова (и мы это все видим на поле боя в Украине) к работе над гармонией и балансом.

Владимир Владимирович Пушкин

Начались вопросы из зала. Получив от Ивана Сафранчука пас — реплику, что некоторые из «набросившихся» на Россию стран, мол, «перестали стесняться своего участия в гитлеровской коалиции», Путин углубился в любимое занятие: рассуждения об истории и трагических тысячелетних судьбах родины. Потом вдруг вынул потрепанный томик Пушкина и прочел стихотворение «Бородинская годовщина», прервавшись на строчках »Но долог будет сон гостей // На тесном, хладном новоселье, // Под злаком северных полей!»

— Кстати, дальше Александр Сергеевич вообще раздухарился, — помахав в воздухе кулаком, отметил кремлевский литератор. Я не стану это читать, но вы, если хотите, почитайте.

Тут подключился уже ведущий, политолог-традиционалист Федор Лукьянов: он вспомнил, как президент Польши Навроцкий в интервью сказал, что постоянно беседует с генералом Пилсудским, обсуждая с ним вопросы отношения с Россией.

— А вы вот с Пушкиным… Как-то не гармонирует, — подытожил ведущий.

Путин, которому, как давно известно, не с кем поговорить после смерти Махатмы Ганди, с радостью подхватил тезис: Юзеф Пилсудский, напомнил он, известен враждебным отношением к России, и вообще, с его подачи польское руководство наделало много ошибок перед началом Второй мировой войны. А дальше Путин раздухарился почище Александра Сергеевича:

Ведь Германия предлагала им мирно решить вопрос по Данцигу и по данцигскому коридору. Польское руководство того времени категорически отказалось и, в конце концов, пало первой жертвой нацистской агрессии. И полностью отказалась вот еще от чего. Отказалась от того, чтобы Советский Союз помог Чехословакии. Советский Союз готов был это делать. У нас в архивах документы лежат, я это все читал лично. А когда ноты писали в Польшу, то она сказала, что ни в коем случае не пропустит российские войска на помощь Чехословакии, а если полетят советские самолеты, то Польша будет их сбивать.

И добавил, что если сегодняшнее польское руководство учтет все те ошибки, тогда «будет на самом деле неплохо». Здесь для понимания того, о чем говорит Путин, нужно немного углубиться в историю.

Польша не сдается

После поражения Германии в Первой мировой войне немецкий город Данциг по Версальскому договору 1919 года получил статус вольного города — с автономным самоуправлением под мандатом Лиги наций. Город не остался в составе Германии, но и Польше не отошел: она только получила право размещать там своих представителей, пользоваться железной дорогой и морским портом. Данциг остался городом с немецким населением (95% жителей) и польским влиянием. Возник так называемый польский или Данцигский (по названию города) коридор — территория шириной в 60-70 км и длинной в 120-140 км, обеспечивавшая Польше выход к Балтийскому морю. Коридор перерезал Германию, отделив основную часть страны на западе от Восточной Пруссии с центром в Кёнигсберге.

В октябре 1938 года, за год до нападения на Польшу, Германия предложила польскому руководству включить Данциг в состав Третьего Рейха, а через коридор построить железную дорогу и автомагистраль, которые находились бы вне польской правовой юрисдикции и контролировались бы немцами. Взамен Германия обещала Польше продлить договор о ненападении от 1934 года. Требование об экстерриториальности (неподконтрольности полякам) железной и автомобильной дорог было ключевым, и польские власти прекрасно понимали, что его выполнение стало бы началом конца польской независимости.

За год Германия выдвигала свои требования по коридору трижды, последний раз — в марте 1939 года, уже после оккупации всей Чехословакии, начавшейся с присоединения Судетской области. Про Судеты Гитлер говорил, что это «Последнее территориальное требование, которое я должен предъявить Европе» (Dies ist das letzte territoriale Forderung, die ich in Europa zu stellen habe). Польские власти уже ясно видели, чем заканчиваются договоренности с Гитлером, и прекрасно понимали, что уступка приведет к экспансии, а отказ будет использован как повод для военного вторжения, что и случилось.

Вариантов благополучного исхода в той ситуации просто не было.

«Мы в Польше не знаем понятия „мир любой ценой“. Есть только честь — и мы будем её защищать», — говорил перед немецким вторжением польский министр иностранных дел Юзеф Бек.

И вот теперь Путин, удобно устроившись в белом кресле, рассуждает об ошибках польского руководства. Если следовать логике Путина, Пилсудскому надо было сдать страну или Сталину (чтобы он «помог» Чехословакии), или Гитлеру, устроившему после вторжения геноцид, жертвами которого стали сотни тысяч людей: на территории Польши появились крупнейшие лагеря смерти Освенцим, Треблинка, Собибор, Белжец, Хелмно и Майданек. Но уголовное дело о «реабилитации нацизма» заведут, конечно, не на Путина, а на бомжа, спьяну решившего сушить носки на вечном огне.

Сувалки, далее везде

И какие же «ошибки» должна учесть сегодня Польша, чтобы Путину было «неплохо»? Не сбивать российские дроны, пачками залетающие на польскую территорию? Улыбаться, когда российские истребители пролетают рядом с польской буровой?

А может быть, вместе с Литвой сразу открыть перед путинскими солдатами, которые никогда ни на кого не нападают, Сувалкский коридор?

Истории с этими двумя коридорами, Данцигским и Сувалкским (длиной 65-100 км и шириной 25-35 км), в общем, похожи. После распада СССР Калининградская область (та самая Восточная Пруссия, отошедшая Советскому Союзу в 1945 году) стала для России таким же эксклавом, каким была после Первой мировой войны для Германии. С 1991 года Россия вынуждена мириться с тем, что снабжение Калининграда идет через территорию Литвы, то есть грузы и люди проходят контроль натовской страны — точно так же как с 1918 года немецкие поезда стали курсировать по территории восстановившей независимость Польши и ею контролироваться.

В 1930-е годы нацистская пропаганда говорила, что через Данцигский коридор должна быть восстановлена связь западной части Германии с восточной. А ныне депутат Госдумы, партайгеноссе Журавлев рассуждает, что Россия не против получить Сувалкский коридор, который очень бы пригодился для нормального снабжения Калининградской области. Чем не «последняя территориальная претензия» доброй, мирной и бескорыстно справедливой России к зарвавшейся, оголтелой, погрязшей во грехе Европе?

А дальше, разумеется, только мир и согласие, как в сентябре 1939-го.

***

Украинская тема с ее сухопутным «коридором» до Крыма, конечно, тоже угадывалась в этом историческом экскурсе: тоже своего рода «последняя территориальная претензия». Помните, как в 2014 году, уже после аннексии полуострова (!), Путин заверял жителей Украины, что уважает территориальную целостность их страны, и призывал не бояться России и не верить тем, кто «кричит, что за Крымом последуют другие регионы»?

И тут снова к месту вспомнить Пушкина: «А нынче… погляди в окно!»

Антон Стариков, The Moscow Times

