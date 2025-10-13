Лукашенко меняет провальных на безнадежных 5 13.10.2025, 15:08

6,650

Бывшую главу Беллегпрома отправили спасать «Камволь».

В понедельник Лукашенко назначил новую руководительницу концерна «Беллегпром». Потому что белорусскую легкую промышленность надо срочно спасать. А бывшую главу «Беллегпрома», после которой белорусскую промышленность надо спасать, Лукашенко отправил спасать «Камволь». Потому что спасать надо всех, а спасателей на всех не напасешься, пишет «Plan B».

Новой главой концерна стала первая заместительница председателя Минского горисполкома Наталья Лазаревич. Татьяну Лугину, которая руководила концерном с 2019 года, Лукашенко отправил руководить объединением «Камволь».

Хотя еще недавно ничто не предвещало. Недели не прошло, как Лугина хвасталась успехами подведомственной ей отрасли. Рассказывала про передовые технологии, рост экспорта на рынки дальней дуги и необычайно высокий спрос на белорусскую продукцию.

«Не каждая страна может похвастаться продукцией такого качества», — говорила она на выставке легпрома, которая проходила в Минске 8 октября.

Правда, хвастаться получилось недолго.

«Вытащить эту отрасль надо. Это люди. Надо накормить и одеть людей», — сказал Лукашенко уже 13 октября.

Кстати, рассказывая о легендарном белоруском качестве, Лугина имела в виду конкретно объединение «Камволь». Которое уже 13-го ее же и отправили спасать. Потому что на прошлой неделе внезапно выяснилось, что легендарное качество у «Камволя» есть, а работающего производства больше нету.

«Когда-то я занимался этим Камволем. И денег вложили немало… Сегодня, оказывается, не работает. Более того, накопили долгов на 200 с лишним миллионов рублей», — жаловался Лукашенко почему-то на совещании посвященном отечественному птицеводству.

Но 200 миллионов долгов – это еще не худшее, что происходит с «Камволем». Как выяснило издание «Зеркало», на 1 декабря прошлого года долги «Камволя» были в пять раз выше, чем годовая выручка предприятия.

При этом, только по состоянию на 2017 год в его модернизацию вложили 110 миллионов долларов. Не помогло. Хотя и дальше спасали всем миром. За девять месяцев «Камволь» получил от государства субсидий в разных формах почти на 50 миллионов рублей.

Но этих денег не хватило даже на то, чтобы починить крышу. Из-за этого с ноября 2023-го по апрель 2024-го года работу «Камволя» уже приходилось останавливать. Потому что крыша протекает. На те самые ткани уникального белорусского качества.

«Это последний шанс для вас. Если только вы не сможете сработать, я больше с вами разговаривать не буду», — пригрозил Лукашенко вновь назначенным руководительницам.

На самом деле это он, конечно, погорячился. Потому что с кем еще ему разговаривать? Спасать надо всех, а спасателей на всех не напасешься. Поэтому и совершается круговорот белорусских чиновников в природе. Из долговой ямы «Камволь» Татьяна Лугина, конечно, не вытащит, но может хоть крышу сумеет починить.

