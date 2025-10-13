Украинские бойцы сбили два десятка российских разведывательных и ударных беспилотников 13.10.2025, 15:32

С помощью собственных зенитных дронов.

Бойцы подразделения Sky Wars из 47-й ОМБр «Магура» уничтожили два десятка российских беспилотников с помощью зенитных дронов.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована на странице подразделения в соцсетях. «За минувшие две недели воины Sky Wars 47 ОМБр на Курском, Северо-Слобожанском направлениях и госгранице зачистили 20 ночных и дневных «зооподружек» РФ: 8 разведывательных Zala-z16, 8 ударных Zala Lancet z51, 4 ударные «Молния-2», - говорится в комментарии к записи.

