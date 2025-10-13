Нетаньяху не полетит на мирный саммит по Газе в Египте 13.10.2025, 15:43

1,964

Биньямин Нетаньяху

В чем причина?

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не будет участвовать в мирном саммите по Сектору Газа, который созывает Египет.

Об этом сказано в заявлении канцелярии главы израильского правительства, сообщает The Times of Israel.

Как отметили в офисе премьера, он не полетит в Египет из-за праздника Шмини-Ацерет - Симхат Тора, который начинается сегодня, 13 октября, вечером.

При этом в канцелярии уточнили, что Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение на саммит и его «усилия по расширению круга мира - мира через силу».

В офисе Нетаньяху не упомянули президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, который пригласил его по телефону сегодня.

По информации израильских СМИ, премьер-министр отменил поездку якобы из-за опасений конфликтов внутри своей коалиции, если бы он отправился в поездку во время религиозного праздника. Однако ультраортодоксальная партия «Объединенный иудаизм» заявила, что не выдвигала никаких угроз по этому поводу.

Шмини-Ацерет и Симхат Тора

Шмини-Ацерет и Симхат Тора - это заключительные праздники осеннего еврейского цикла.

Шмини-Ацерет (в переводе с иврита - «Восьмое собрание») символизирует завершение праздничного сезона и особое время духовного единения с Богом без внешних ритуалов.

На следующий день отмечается Симхат Тора - праздник радости Торы, когда завершается годовой цикл чтения Священного Писания и тут же начинается новый. Этот день наполнен танцами, песнями и торжественными процессиями со свитками Торы в синагогах по всему миру.

