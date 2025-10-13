Зеленский назвал «последний ход Путина» в войне против Украины
- 13.10.2025, 15:56
Президент Украины обратился к участникам 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
Лидеры парламентов и правительств должны закрепить необходимость поставки в Украину более мощных систем противовоздушной обороны и ракет.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время обращения к 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
«Россия должна понять, что она не может безнаказанно терроризировать ни одну страну», - заявил он
Зеленский напомнил, что дважды за последние дни он обсуждал с президентом США Дональдом Трампом детали сотрудничества. Речь шла в частности о ПВО, системах Patriot, ракетах Tomahawk. А также необходимом энергетическом оборудовании и отказе партнеров от покупки российской нефти.
Президент Украины подчеркнул, что даже политические аргументы отдельных стран не могут оправдывать финансирование, которое усиливает позиции Путина.
«Нельзя быть частью свободного мира и одновременно финансировать тех, кто хочет его уничтожить», - сказал он.
Он также поблагодарил страны, присоединившиеся к программе PURL: Нидерланды, Данию, Норвегию, Швецию, Германию, Канаду, страны Балтии, Бельгию, Люксембург, Исландию и Словению. Зеленский призвал обеспечить быстрое поступление обещанных взносов, поскольку «они спасают жизни». Он также призвал других членов Альянса присоединиться к PURL, отметив, что это поможет Украине.
«Воздушный террор - это последний ход Путина. Мы должны его остановить. Не допустить его побед на земле и в небе. Тогда станет возможной настоящая дипломатия», - подчеркнул Зеленский.