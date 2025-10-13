Мир — самый политический термин, который можно придумать Тобин Харшоу

13.10.2025, 16:05

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Почему Трамп остался без Нобелевской премии.

Нобелевская премия мира всегда была политической, утверждает обозреватель Тобин Харшоу в колонке для Bloomberg, вспоминая некоторые примеры подобного рода. Он не уверен, сможет ли Дональд Трамп получить эту награду со второй попытки, несмотря на все его миротворческие усилия.

Является ли Нобелевская премия мира политической? Ха — конечно же, да! «Мир» — это один из самых политических терминов, которые только можно придумать (ну, да, после «политики», но вы понимаете, о чем я). И Норвежский Нобелевский комитет за эти годы выдал несколько настоящих жемчужин.

Некоторые из них, к счастью, были практически забыты, в том числе министр войны США Элиху Рут в 1912 году за «организацию дел на Кубе и Филиппинах после испано-американской войны», что в значительной степени было жестоким подавлением движений за независимость в неимперской империи Америки. Затем был Аристид Бриан, 11-кратный премьер-министр Франции, со-лауреат 1926 года и вдохновитель Локарнских договоров, которые уступают только Мюнхенскому соглашению 1938 года в анналах дипломатической глупости, приведшей к Второй мировой войне. Продолжим эту галерею злодеев, пособников, соучастников и воров: генеральный секретарь ООН и вдохновитель программы «нефть в обмен на дворцы» Кофи Аннан; лидер Организации освобождения Палестины и тайный миллиардер Ясир Арафат; лишенная звания Посла совести Amnesty International Аун Сан Су Чжи из Мьянмы; обвиняемый в этнических чистках Абий Ахмед Али из Эфиопии. И давайте даже не будем начинать разговор о Генри Киссинджере — эту борьбу я оставляю Нилу Фергюсону.

Пожалуй, хуже всего было то, что в 1948 году комитет не смог найти «ни одного живого человека», достойного этой чести, что привело к довольно однозначному выводу о том, что Махатма Ганди был предполагаемым лауреатом, но комиссия придерживалась какого-то глупого правила, запрещающего посмертные награды. Затем в 2009 году был Барак Обама: он, возможно, был хорошим президентом, но многие критики считали, что он получил премию просто потому, что его имя не было Джордж Буш. Трудно придумать что-то более политическое, чем это.

Политика превыше всего? Это практически традиция Нобелевской премии. Скажите честно: вы, кто-то из ваших знакомых или даже директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг действительно верили, что президент Дональд Трамп получит эту награду? Конечно, нет. Все усилия сторонников MAGA — то, что Андреас Клут называет «наглым и глобальным лоббированием, привлечением союзников и сторонников в стране и за рубежом для выдвижения и поддержки его кандидатуры» — были направлены на одну цель: дать сторонникам Трампа еще один повод для выступления против глобалистов, банковских магнатов или кого-то еще.

Дело в том, что в этом году комитет довольно хорошо сыграл в политику.

«Заслуженная Нобелевская премия мира, присужденная лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, несет в себе как мощный моральный посыл, так и призыв к действию», — пишет Хуан Пабло Спинетто. «Но эта награда — больше, чем дань уважения… Нобелевская премия Мачадо может изменить динамику в регионе, открыв глаза тем, кто до сих пор отказывается видеть трагедию Венесуэлы такой, какая она есть: крупнейшей политической катастрофой нашего поколения в Западном полушарии».

Мачадо сама довольно хорошо, а может быть, и цинично, сыграла в политику — приняла звонок от президента США и похвалила его «решительную поддержку нашего дела». Возможно, госсекретарь Марко Рубио решит, за он или против.

Для Трампа остается следующий год, и Андреас наметил для президента путь к получению премии: «Если вам удастся умиротворить Газу, то это будет потому, что вы наконец-то оказали реальное давление не только на ХАМАС, но и на израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Попытайтесь применить этот подход к Владимиру Путину в России. Кроме того, будьте более любезны со своими союзниками, потому что они вам понадобятся для сдерживания Москвы, Пекина и Пхеньяна, а сдерживание способствует миру».

По мнению Нобелевского комитета, Мачадо соединяет в себе многое: является выдающимся примером гражданского мужества, объединяющей фигурой в политической оппозиции, женщиной, непоколебимо поддерживающей мирный переход к демократии. Менее известен тот факт, что она является первым гражданином и жителем Венесуэлы, удостоенным Нобелевской премии, причем именно премии мира.

Действительно, это было достойное завершение недели, полной значимых событий. А самое важное, но и самое неопределенное событие недели: «подписанное» перемирие между Израилем и ХАМАС, которое Трамп называет «ИСТОРИЧЕСКИМ и БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ». Марк Чэмпион не уверен, что эта сделка станет прорывом. «Увидим ли мы теперь восстановление Газы под руководством арабских международных сил, когда и ХАМАС, и израильские силы обороны исчезнут в ночи? Даже близко нет», — пишет Марк. «Тот факт, что в заявлениях, объявляющих о сделке, ничего не сказано о разоружении ХАМАС или полном выводе израильских сил обороны, не вселяет уверенности».

Тем не менее, Марк отдает должное человеку в Белом доме: «Без сильного давления Трампа на Биньямина Нетаньяху премьер-министр Израиля не согласился бы ни на один из этапов плана, который по сути отменяет прежнее согласие администрации США с оккупацией Газы и фактической этнической чисткой. Нетаньяху также не извинился бы перед Катаром за бомбардировки, без чего Доха и Анкара не помогли бы заключить сделку».

Молодец, господин президент, но хватит ли этого, чтобы выиграть Нобелевскую премию в 2026 году?

Тобин Харшоу, Bloomberg

