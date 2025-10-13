закрыть
13 октября 2025, понедельник, 16:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус купил iPhone 14, а тот перестал заряжаться

  • 13.10.2025, 16:11
Белорус купил iPhone 14, а тот перестал заряжаться

Без экспертизы в итоге не обошлось.

Житель Гродно три месяца назад купил в магазине iPhone 14, но вскоре «телефон перестал корректно работать». Без экспертизы в итоге не обошлось, заявляется в сообщении Государственного комитета судебных экспертиз.

Устройство, как уточняют в сообщении, не включалось — «заряд аккумуляторной батареи не проводился». Покупатель несколько раз обращался к продавцу, чтобы решить проблему, но безрезультатно. Белорус получал отказ в расторжении договора по причине «неаккуратной эксплуатации».

В итоге дело дошло до госэкспертизы. Там установили, что устройство не работает из-за неисправности (дефекта), а не из-за неаккуратного использования. Судебное исследование показало, что произошла «продажа товара ненадлежащего качества», и магазин вернул гродненцу деньги.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский