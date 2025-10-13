Белорус купил iPhone 14, а тот перестал заряжаться 13.10.2025, 16:11

Без экспертизы в итоге не обошлось.

Житель Гродно три месяца назад купил в магазине iPhone 14, но вскоре «телефон перестал корректно работать». Без экспертизы в итоге не обошлось, заявляется в сообщении Государственного комитета судебных экспертиз.

Устройство, как уточняют в сообщении, не включалось — «заряд аккумуляторной батареи не проводился». Покупатель несколько раз обращался к продавцу, чтобы решить проблему, но безрезультатно. Белорус получал отказ в расторжении договора по причине «неаккуратной эксплуатации».

В итоге дело дошло до госэкспертизы. Там установили, что устройство не работает из-за неисправности (дефекта), а не из-за неаккуратного использования. Судебное исследование показало, что произошла «продажа товара ненадлежащего качества», и магазин вернул гродненцу деньги.

