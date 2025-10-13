Ответы на важные вопросы про международную защиту в Польше 1 13.10.2025, 16:27

Платят ли белорусам пособие?

В Польше Управление по делам иностранцев не успевает рассматривать заявления на международную защиту в течение 6 месяцев. Из-за большого наплыва заявок сроки рассмотрения дел заморожены до 4 марта 2026 года (но сами дела рассматриваются). Это значит, что многие заявители получат решения значительно позже, чем предполагали.

Most cобрал ответы на вопросы, которые могут возникнуть в такой ситуации.

Когда можно работать?

Если до подачи заявления на международную защиту у иностранца был другой документ, который дает доступ к рынку труда (виза, ВНЖ, разрешение), то это право не аннулируется. Все то время, пока срок действия документа не истечет, работать можно.

Если такого документа не было или его срок уже истек, то в первые шесть месяцев ожидания решения о международной защите работать нельзя.

Если заявление о предоставлении международной защиты не было рассмотрено в течение шести месяцев со дня его подачи и несоблюдение этого срока произошло не по вине заявителя, то глава Управления по делам иностранцев выдает ему соответствующее свидетельство.

Такое свидетельство вместе с временным удостоверением личности иностранца (Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, TZTC) дает доступ к рынку труда на территории Польши. Разрешение действительно до конца рассмотрения дела.

Как и когда получить свидетельство, дающее право на работу

Заявление на получение такого свидетельства нужно направить главе Управления по делам иностранцев.

На горячей линии госоргана сообщили, что направлять заявления можно заранее, не дожидаясь шести месяцев. Если заявитель уже получил уведомление, что его дело не рассмотрят в 6-месячный срок, то заявление уже можно послать. Но разрешение все равно будет действительно только от той даты, когда пройдет 6 месяцев со дня подачи заявления.

В случаях, которые известны MOST, заявители получали разрешения на работу довольно быстро.

К чему нужно быть готовым

В силу того, что многие работодатели встречаются с таким разрешением на работу достаточно редко, они относятся к таким документам настороженно. Некоторые беларусы сталкивались с отказом в работе, поскольку работодатели не хотели рисковать.

Можно ли получать пособие

Иностранцы, которые во время рассмотрения заявления живут вне центров содержания, в период ожидания получают пособие (это не касается тех, у кого в Польше уже есть ВНЖ). Но в Управлении по делам иностранцев сообщили, что у человека не должно быть нескольких источников финансирования. А заработок — это источник содержания.

Однако сама выдача разрешения на работу не гарантирует того, что работа тут же найдется. Практика белoрусских правозащитных организаций показывает, что заявители, которые имели право на пособие до получения разрешения и трудоустройства, продолжают его получать и после.

А вот вопрос о выплате пособия 800+ на детей — спорный. Управление социального страхования (ZUS) для назначения пособия может запросить не только само разрешение на работу и сведения о трудоустройстве, но и документ побытовы. Временное удостоверение личности таким документом не является.

