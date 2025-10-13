Философ-звезда Майкл Сэндел получил премию в $1 миллион
- 13.10.2025, 16:50
Он намерен направить часть полученных средств на образовательный проект для детей.
Американский философ Майкл Сэндел стал лауреатом Премии Берггрюэна за философию и культуру 2025 года. Эту награду, учрежденную инвестором и филантропом Николасом Берггрюэном, получают мыслители, чьи идеи существенно повлияли на понимание человечеством самого себя, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
Сэндел преподает в Гарвардском университете с 1980 года и известен во всем мире своими лекциями о справедливости, собравшими десятки миллионов просмотров на YouTube. Его стиль обучения основан на сократовском методе — он вовлекает студентов в живой диалог о морали, политике и общественных ценностях.
В интервью TIME Сэндел отметил, что его цель — «использовать философию как приглашение к более зрелому пониманию гражданства» и вернуть обществу способность обсуждать «что делает общество справедливым и как мы можем служить общему благу».
Философ также известен критикой меритократии. В книге «Тирания заслуг» он утверждает, что вера в личные достижения как меру достоинства разделяет общество и рождает высокомерие у «победителей» и унижение у «проигравших».
Сэндел выступает против давления на университеты и считает, что кризис доверия к ним связан не с расовой политикой, а с тем, что образование перестало восприниматься как общественное благо.
Полученный миллион долларов философ намерен частично направить на образовательный проект для детей, развивающий гражданское мышление и моральное воображение.