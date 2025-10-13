В Каире прогремел взрыв перед прилетом Трампа в Египет
- 13.10.2025, 17:57
Поднялся столб дыма.
В египетской столице Каир в преддверии мирного саммита по Газе прогремел взрыв, в результате которого поднялся столб дыма. Как сообщает Cairo 24 со ссылкой на источники, причиной громкого звука стали строительные работы, а за дым была принята пыль.
Издание уточняет, что звук услышали жители окрестностей сразу нескольких городов — Шорук, Бадр и Новый Каир. Источник пояснил, что звуки были вызваны строительными работами, ведущимися в этом районе.
Взрыв прогремели незадолго до начала саммита по прекращению войны Израиля и Палестины. Его, наряду с лидерами других стран, посетит президент США Дональд Трамп.