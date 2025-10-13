закрыть
Стоимость золота обновила исторический максимум

  • 13.10.2025, 18:02
Стоимость золота обновила исторический максимум

$4100 за тройскую унцию.

Цена фьючерса на золото на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории превысила уровень в $4100 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Comex.

В ходе утренних торгов стоимость декабрьского фьючерса на золото достигла $4100,6 за унцию, продемонстрировав рост на 0,75%. Уже к обеду цена поднялась до $4102,7 за унцию (+0,81%).

Специалисты отмечали, что золото может подорожать в случае торговой войны между США и Китаем и усугубления конфликта на Ближнем Востоке.

