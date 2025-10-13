Психологи: Выпечка делает нас счастливее 13.10.2025, 18:07

Выпечка поднимает не только тесто, но и настроение. Психологи все чаще отмечают, что этот процесс способен улучшать эмоциональное состояние и помогать справляться со стрессом, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Приготовление по рецепту создает ощущение порядка и контроля — особенно важно в трудные периоды. Простые действия вроде замешивания теста или перемешивания ингредиентов действуют как практика осознанности: человек полностью погружается в процесс, ощущая запах ванили, тепло духовки и мягкость теста. Исследования показывают, что подобные творческие занятия, включая кулинарию, снижают тревожность и повышают уровень удовлетворенности жизнью.

Ритмичные движения, такие как взбивание или замешивание, помогают регулировать нервную систему и стабилизировать эмоции. Для людей с нейроразнообразием — например, с аутизмом или СДВГ — выпечка становится особенно полезной: рецепт дает структуру, а тактильные ощущения и запахи помогают сосредоточиться и расслабиться.

Даже когда что-то идет не по плану — торт оседает или печенье пригорает — это часть терапевтического процесса. Ошибки учат терпению и напоминанию, что прогресс приходит через повторные попытки.

Не менее важно и то, что выпечка объединяет людей. Совместное приготовление или угощение других укрепляет чувство связи и приносит радость. Начните с простого рецепта, не стремитесь к идеалу и обязательно поделитесь результатом. Иногда лучшая терапия — это теплое печенье и запах ванили на кухне.

