В Монако продадут посмертную маску Владимира Высоцкого 13.10.2025, 18:21

Ее выставили на аукцион за €100 тысяч.

В Монако выставили на аукцион посмертную маску актера, поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Hermitage Fine Art.

Посмертная маска отлита из бронзы в 1980 году под руководством вдовы Высоцкого Марины Влади. На коллекционный предмет нанесены инициалы Влади и год создания. Оригинальную гипсовую маску изготовил советский скульптор Юрий Васильев.

«Данная маска является первой из трех известных бронзовых масок, отлитых по оригинальной гипсовой форме, изготовленной вскоре после смерти артиста», — заявили представители аукциона.

Стоимость маски оценивают в €100–120 тысяч.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com