В Монако продадут посмертную маску Владимира Высоцкого
- 13.10.2025, 18:21
Ее выставили на аукцион за €100 тысяч.
В Монако выставили на аукцион посмертную маску актера, поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Hermitage Fine Art.
Посмертная маска отлита из бронзы в 1980 году под руководством вдовы Высоцкого Марины Влади. На коллекционный предмет нанесены инициалы Влади и год создания. Оригинальную гипсовую маску изготовил советский скульптор Юрий Васильев.
«Данная маска является первой из трех известных бронзовых масок, отлитых по оригинальной гипсовой форме, изготовленной вскоре после смерти артиста», — заявили представители аукциона.
Стоимость маски оценивают в €100–120 тысяч.