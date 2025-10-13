закрыть
13 октября 2025, понедельник, 18:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Монако продадут посмертную маску Владимира Высоцкого

  • 13.10.2025, 18:21
В Монако продадут посмертную маску Владимира Высоцкого

Ее выставили на аукцион за €100 тысяч.

В Монако выставили на аукцион посмертную маску актера, поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Hermitage Fine Art.

Посмертная маска отлита из бронзы в 1980 году под руководством вдовы Высоцкого Марины Влади. На коллекционный предмет нанесены инициалы Влади и год создания. Оригинальную гипсовую маску изготовил советский скульптор Юрий Васильев.

«Данная маска является первой из трех известных бронзовых масок, отлитых по оригинальной гипсовой форме, изготовленной вскоре после смерти артиста», — заявили представители аукциона.

Стоимость маски оценивают в €100–120 тысяч.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский