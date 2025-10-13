В Гродно аист не выпускал людей из поликлиники
Посетители детской амбулатории в квартале новых домов в районе улицы Лидской в Гродно стали заложниками аиста, пишет портал NewGrodno.by.
Необычное поведение птицы поставило всех в тупик.
Аист что-то клекотал и имел в целом достаточно грозный вид.
«Посетители из-за этого боялись выйти на улицу. Пришлось открыть запасной выход», – сообщила читательница NewGrodno.by.
Инцидент сняли на видео очевидцы. Чем закончилась история, пока неизвестно.
Горожане предполагают, что аист пришел к людям за помощью или едой. Его сородичи уже давно улетели в теплые края, а он остался.
Некоторые считают, что это та же птица, которая гуляет сама по себе в разных районах города.