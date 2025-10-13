закрыть
13 октября 2025, понедельник, 18:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гродно аист не выпускал людей из поликлиники

  • 13.10.2025, 18:30
В Гродно аист не выпускал людей из поликлиники

Видео.

Посетители детской амбулатории в квартале новых домов в районе улицы Лидской в Гродно стали заложниками аиста, пишет портал NewGrodno.by.

Необычное поведение птицы поставило всех в тупик.

Аист что-то клекотал и имел в целом достаточно грозный вид.

«Посетители из-за этого боялись выйти на улицу. Пришлось открыть запасной выход», – сообщила читательница NewGrodno.by.

Инцидент сняли на видео очевидцы. Чем закончилась история, пока неизвестно.

Горожане предполагают, что аист пришел к людям за помощью или едой. Его сородичи уже давно улетели в теплые края, а он остался.

Некоторые считают, что это та же птица, которая гуляет сама по себе в разных районах города.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский