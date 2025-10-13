закрыть
Трамп призвал президента Израиля помиловать Нетаньяху

  • 13.10.2025, 18:33
Трамп призвал президента Израиля помиловать Нетаньяху
Фото: Getty Images

Премьер Израиля находится под следствием по обвинению в коррупции.

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Кнессете призвал израильского коллегу Ицхака Герцога помиловать премьера Биньямина Нетаньяху, который находится под следствием по обвинению в коррупции.

«У меня есть идея: господин президент, почему бы вам не помиловать его? Давайте, помилуйте! <...> Сигары и шампанское — кого это, черт возьми, волнует?», — сказал Трамп. Его предложение было встречено аплодисментами.

Ранее Трамп заявлял, что расследование в отношении Нетаньяху следует прекратить. «Такая ОХОТА НА ВЕДЬМ для человека, который так много отдал, для меня немыслима», — отмечал он.

Расследование в отношении Нетаньяху было начато в декабре 2016 года, в 2019-м ему официально было предъявлено обвинение по нескольким коррупционным делам, Нетаньяху их отрицает.

Премьеру вменяют получение незаконных подарков на сумму свыше 700 тыс. шекелей ($213 тысяч), включая сигары и шампанское.

За взяточничество в Израиле может грозить до десяти лет тюрьму, за мошенничество и злоупотребление доверием — до трех лет.

