Цена на серебро обновила исторический максимум
- 13.10.2025, 18:37
$50 за унцию.
Биржевые цены на серебро снова обновили исторический максимум. В понедельник, 13 октября, фьючерсы на серебро c поставкой в декабре подорожали на бирже Comex на 6,03% и поднялись до $50,095 за унцию, свидетельствуют данные торгов на 16:36 по Минску. Выше отметки $50 стоимость унции серебра поднялась впервые в истории.
Предыдущий максимум был установлен 10 октября на отметке $49,965 за унцию, чему способствовал спрос инвесторов на защитные активы на фоне сохраняющихся геополитических и экономических рисков.
Цены на серебро взлетели до новых рекордных уровней после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 ноября пошлин на импорт из Китая в размере 100% сверх тех, которые действуют сейчас. Кроме этого, будет введен экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения. Об этом Трамп объявил в своей социальной сети Truth Social.