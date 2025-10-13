В Индии заключенный провернул аферу как в «Побеге из Шоушенка» 7 13.10.2025, 19:00

Преступник вышел под залог и снял деньги со счета тюрьмы.

В индийском городе Варанаси мужчина провернул аферу в стиле Энди Дюфресна из фильма «Побег из Шоушенка». Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, 20 мая 2024 года заключенный Рамджит Ядав Ядав, обвиняемый в кончине своей жены, сумел выйти под залог с тюремной чековой книжкой и снять 30 тысяч рупий со счета окружного места лишения свободы.

Расследование постановило, что Ядав Ядав совершил аферу с помощью другого заключенного, старшего бухгалтера тюрьмы и сторожа. Мужчина перевел почти 30 тысяч рупий с банковского счета, которым управлял начальник тюрьмы, на свой собственный счет.

О мошенничестве стало известно 22 сентября 2025 года после того, как начальник тюрьмы заметил подозрительное снятие 2,6 тысяч рупий. Администрация места лишения свободы изучила выписку со счетов и начала внутреннее расследование. В ходе него власти тюрьмы установили причастность тюремного персонала, Ядав Ядава и еще одного заключенного к совершению аферы. Все четверо были взяты под стражу местной полицией.

