закрыть
13 октября 2025, понедельник, 19:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Ивьевском районе 13-летняя девочка переехала трактором своего деда

3
  • 13.10.2025, 19:13
  • 2,926
В Ивьевском районе 13-летняя девочка переехала трактором своего деда
Иллюстрационное фото

Внучка вместо зажигания завела двигатель.

В Ивьевском районе вечером 12 октября 65-летний мужчина решил заправить свой трактор. Все закончилось трагично.

Чтобы проверить уровень топлива, мужчина попросил 13-летнюю внучку включить зажигание. Девочка по ошибке завела двигатель, и трактор поехал вперед. Остановить его подросток не смогла из-за неопытности.

В итоге дед, пытаясь помочь ребенку, попал под колесо и погиб.

Следователи начали проверку. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский