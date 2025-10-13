В Ивьевском районе 13-летняя девочка переехала трактором своего деда 3 13.10.2025, 19:13

Иллюстрационное фото

Внучка вместо зажигания завела двигатель.

В Ивьевском районе вечером 12 октября 65-летний мужчина решил заправить свой трактор. Все закончилось трагично.

Чтобы проверить уровень топлива, мужчина попросил 13-летнюю внучку включить зажигание. Девочка по ошибке завела двигатель, и трактор поехал вперед. Остановить его подросток не смогла из-за неопытности.

В итоге дед, пытаясь помочь ребенку, попал под колесо и погиб.

Следователи начали проверку. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

