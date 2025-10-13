В Ивьевском районе 13-летняя девочка переехала трактором своего деда

В Ивьевском районе 13-летняя девочка переехала трактором своего деда3
- 13.10.2025, 19:13
- 2,926
Внучка вместо зажигания завела двигатель.
В Ивьевском районе вечером 12 октября 65-летний мужчина решил заправить свой трактор. Все закончилось трагично.
Чтобы проверить уровень топлива, мужчина попросил 13-летнюю внучку включить зажигание. Девочка по ошибке завела двигатель, и трактор поехал вперед. Остановить его подросток не смогла из-за неопытности.
В итоге дед, пытаясь помочь ребенку, попал под колесо и погиб.
Следователи начали проверку. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.