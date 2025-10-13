Зеленский подтвердил свою встречу с Трампом в Вашингтоне 13.10.2025, 19:23

Она состоится в эту пятницу.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Кайей Каллас.

«Я на этой неделе встречусь в Вашингтоне с президентом Трампом. Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту», - сказал Зеленский.

Он надеется, что будет иметь возможность приехать в Вашингтон в эту пятницу, 17 октября.

«У меня есть еще некоторые встречи, которые для меня также важны. Некоторые военные компании, которые важны. Не могу делиться деталями по этому поводу», - рассказал президент.

По его словам, у него также запланированы встречи с сенаторами и конгрессменами.

«Главная тема – ПВО. И, кстати, у меня также будет встреча с энергетическими компаниями. Это было нужно, это было предложение от господина президента. У меня будут встречи с определенными компаниями, потому что есть определенные потребности, которые нужны сейчас через различные форматы. Главные темы — ПВО и наши возможности в дальнобойности, чтобы давить на Россию», - подчеркнул президент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com