Зеленский подтвердил свою встречу с Трампом в Вашингтоне
- 13.10.2025, 19:23
Она состоится в эту пятницу.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Кайей Каллас.
«Я на этой неделе встречусь в Вашингтоне с президентом Трампом. Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту», - сказал Зеленский.
Он надеется, что будет иметь возможность приехать в Вашингтон в эту пятницу, 17 октября.
«У меня есть еще некоторые встречи, которые для меня также важны. Некоторые военные компании, которые важны. Не могу делиться деталями по этому поводу», - рассказал президент.
По его словам, у него также запланированы встречи с сенаторами и конгрессменами.
«Главная тема – ПВО. И, кстати, у меня также будет встреча с энергетическими компаниями. Это было нужно, это было предложение от господина президента. У меня будут встречи с определенными компаниями, потому что есть определенные потребности, которые нужны сейчас через различные форматы. Главные темы — ПВО и наши возможности в дальнобойности, чтобы давить на Россию», - подчеркнул президент.