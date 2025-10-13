закрыть
13 октября 2025, понедельник, 19:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский подтвердил свою встречу с Трампом в Вашингтоне

  • 13.10.2025, 19:23
Зеленский подтвердил свою встречу с Трампом в Вашингтоне

Она состоится в эту пятницу.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Кайей Каллас.

«Я на этой неделе встречусь в Вашингтоне с президентом Трампом. Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту», - сказал Зеленский.

Он надеется, что будет иметь возможность приехать в Вашингтон в эту пятницу, 17 октября.

«У меня есть еще некоторые встречи, которые для меня также важны. Некоторые военные компании, которые важны. Не могу делиться деталями по этому поводу», - рассказал президент.

По его словам, у него также запланированы встречи с сенаторами и конгрессменами.

«Главная тема – ПВО. И, кстати, у меня также будет встреча с энергетическими компаниями. Это было нужно, это было предложение от господина президента. У меня будут встречи с определенными компаниями, потому что есть определенные потребности, которые нужны сейчас через различные форматы. Главные темы — ПВО и наши возможности в дальнобойности, чтобы давить на Россию», - подчеркнул президент.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский