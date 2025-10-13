Словения выделила деньги на покупку американского оружия для Украины
- 13.10.2025, 19:38
Сумму Любляна засекретила.
Словения присоединяется к инициативе PURL, в рамках которой страны НАТО выделяют деньги на закупку американского оружия для помощи Украине.
Об этом на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил премьер Словении Роберт Голоб.
«Я не могу раскрыть сумму, потому что она засекречена. И у меня сейчас нет полномочий рассекретить ее, но она предусмотрена бюджетом Министерства обороны на 2025 год, поэтому это не является дополнительными расходами», - рассказал глава словенского правительства.
Он отметил, что такой пакет помощи сосредоточен только на оборонительном оружии. В частности, речь о противовоздушной обороне для защиты украинских энергообъектов от российских атак.
Голоб обратил внимание, что Словения предоставляет Украине оборонительное вооружение уже достаточно давно.