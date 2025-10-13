В Гродно — новый консул Польши
- 13.10.2025, 19:44
Что о нем известно.
Гжегож Стыковски руководит Генеральным консульством Польши в Гродно уже несколько месяцев, но никакой публичной информации о его назначении не было, обратило внимание издание Hrodna.life.
В мае 2025 генеральным консулом в Гродно на сайте консульства был обозначен еще Анджей Рачковский. 21 августа уже была размещена фамилия Гжегожа Стыковского.
Предыдущее место работы Стыковского — консульский отдел посольства Польши в Астане (Казахстан). Там он работал как минимум до апреля 2025 года, а в 2024 году какое-то время был временно поверенным, то есть руководил работой всего посольства. На рубеже 2000-х — 2010-х работал в консульстве во Львове (Украина).