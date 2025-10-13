закрыть
13 октября 2025, понедельник, 19:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гродно — новый консул Польши

  • 13.10.2025, 19:44
В Гродно — новый консул Польши
Гжегож Стыковски

Что о нем известно.

Гжегож Стыковски руководит Генеральным консульством Польши в Гродно уже несколько месяцев, но никакой публичной информации о его назначении не было, обратило внимание издание Hrodna.life.

В мае 2025 генеральным консулом в Гродно на сайте консульства был обозначен еще Анджей Рачковский. 21 августа уже была размещена фамилия Гжегожа Стыковского.

Предыдущее место работы Стыковского — консульский отдел посольства Польши в Астане (Казахстан). Там он работал как минимум до апреля 2025 года, а в 2024 году какое-то время был временно поверенным, то есть руководил работой всего посольства. На рубеже 2000-х — 2010-х работал в консульстве во Львове (Украина).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский