В Минске ищут 20-летнюю девушку, которая ушла в неизвестном направлении и не выходит на связь 13.10.2025, 20:12

Елена Мохань ушла из дома 6 октября.

В Минске милиция ищет 20-летнюю девушку, ушедшую из дома 6 октября. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В ведомстве уточнили, что разыскивается 20-летняя Елена Мохань. Она 6 октября ушла из дома по улице Кижеватова в неизвестном направлении. До настоящего времени она не выходит на связь. На вид девушке от 23 до 25 лет. Ее рост 170-175 сантиметров, среднее телосложение, волосы черные и каре до плеча.

Девушка была одета в широкие брюки серого цвета с боковыми карманами на уровне колен. На ней была удлиненная до колена куртка с капюшоном светло-зеленого цвета, серо-коричневый шарф в клетку, бежевые кроссовки с белыми вставками. В милиции отмечают, что при себе у девушки рюкзак черного цвета.

В ГУВД просят всех тех, кому известно местонахождение Елены Мохань, сообщить имеющуюся информацию в Октябрьское РУВД по указанным телефонам: 8 (017) 239-64-75, 8 (044) 566-66-38, 102.

