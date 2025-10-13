Дроны ВСУ уничтожили два десятка укрытий с российскими оккупантами
- 13.10.2025, 20:21
- 1,026
Видео.
Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады «Стальные Львы» вместе со смежными Силами обороны уничтожают укрытия оккупантов на одном из направлений.
Рой дронов-камикадзе Третьего армейского корпуса уничтожил не менее двух десятков вражеских укрытий вместе с личным составом.
Военные РФ пытались прятаться в разбитых домах, но дроны-камикадзе «разносят их на части».
Видео боевой работы бойцы обнародовали в соцсетях.