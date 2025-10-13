закрыть
Дроны ВСУ уничтожили два десятка укрытий с российскими оккупантами

  • 13.10.2025, 20:21
  • 1,026
Дроны ВСУ уничтожили два десятка укрытий с российскими оккупантами

Видео.

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады «Стальные Львы» вместе со смежными Силами обороны уничтожают укрытия оккупантов на одном из направлений.

Рой дронов-камикадзе Третьего армейского корпуса уничтожил не менее двух десятков вражеских укрытий вместе с личным составом.

Военные РФ пытались прятаться в разбитых домах, но дроны-камикадзе «разносят их на части».

Видео боевой работы бойцы обнародовали в соцсетях.

