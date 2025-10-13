Киркоров судитcя с каменщиком: едва не дошло до драки 3 13.10.2025, 21:26

2,796

Каменщик, у которого певец-путинист требует круглую сумму, подает встречный иск.

Суд певца-путиниста Филиппа Киркорова с петербургским каменщиком Георгием Барановским обернулся скандалом на экспертизе. Об этом сообщает spb.kp.ru.

Барановский оформлял натуральным камнем для Киркорова пентхаус площадью около 600 квадратных метров в центре Москвы. За работу он взял 13 миллионов рублей, хотя утверждает, что реальная стоимость такого проекта была не меньше 30 миллионов рублей. Весной 2025 года артист, которому разонравился ремонт, подал в суд из-за якобы некачественной отделки и потребовал 10,9 миллиона рублей компенсации. На недавней экспертизе присутствовали судебные эксперты, адвокаты, менеджер проекта и даже телохранитель Филиппа Бедросовича

«Скажу честно: там едва не дошло до драки. Я человек сдержанный, но если взорвать — все, крышу рвет», — признался Барановский.

В разговоре с журналистами мастер усомнился в независимости экспертизы. Он также заявил, что один из экспертов Киркорова порекомендовал своим коллегам наладить отношения с каменщиком.

По словам Барановского, часть переделанных после него работ была выполнена с нарушениями, а свою он оценивает на четверку. В суде Барановский предлагал Киркорову пойти на мировую, однако артист не соглашается несмотря на собственные убытки и невозможность заехать в квартиру.

Продолжение экспертизы запланировано на декабрь. Барановский добавил, что мечтает о финале разбирательств, поскольку только на защиту и экспертизы потратил миллион рублей.

