Венесуэла закроет посольство в Норвегии после Нобелевской премии оппозиционерке 13.10.2025, 22:00

Режим Мадуро затаил обиду.

Правительство Венесуэлы объявило о закрытии своих посольств в Норвегии и Австралии и открытии новых дипломатических миссий в Буркина-Фасо и Зимбабве. Решение принято в рамках «стратегического перераспределения ресурсов» и реструктуризации дипломатической службы, говорится в заявлении режима Николаса Мадуро, с которым ознакомилось Reuters.

Консульские услуги гражданам Венесуэлы в Норвегии и Австралии будут предоставляться другими дипломатическими представительствами, уточнили в Каракасе. Новые посольства откроются, как их назвали в заявлении, в «братских странах, стратегических союзниках в антиколониальной борьбе и сопротивлении гегемоническому давлению».

Infobae со ссылкой на МИД Норвегии передает, что в Осло подтвердили закрытие посольства. «Посольство Венесуэлы сообщило нам, что оно закроется, но никаких причин не назвало», — сказали в норвежском министерстве.

Решение, как отмечает агентство, было принято на фоне роста напряженности в отношениях между Каракасом и Вашингтоном и спустя несколько дней после присуждения Нобелевской премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. На награду также претендовал американский президент Дональд Трамп.

