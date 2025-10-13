Кому больше всего доверяют украинцы: результаты исследования 13.10.2025, 22:38

Во главе рейтинга — военные.

Наибольшее доверие украинцы выражают послу в Британии Валерию Залужному и начальнику ГУР МО Кириллу Буданову. Их уровень доверия «однозначно и скорее доверяю» составляет 63,8% и 57,6% соответственно, говорится в опросе «Первой рейтинговой системы» по заказу American Political Services.

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому составляет 50,3%. Командиру 3-го армейского корпуса Андрею Билецкому доверяют 38,9% украинцев, главкому ВСУ Александру Сырскому — 37,7%.

Кроме этого, более трети (37,3%) выразили доверие командиру Сил беспилотных систем Роберту «Мадьяру» Бровди, а 28,4% — экс-спикеру ВРУ Дмитрию Разумкову. Омбудсману Дмитрию Лубинцу доверяют 20,6% граждан, премьеру Юлии Свириденко — 17,5%, экс-президенту Петру Порошенко — 16,1%, главе ОП Андрею Ермаку — 15,4%.

Также у украинцев узнали оценку работы чиновников и военных. Оценку «положительно и скорее положительно» больше всего предоставили Буданову (64,7%), Залужному (59,4%) и главе СБУ Василию Малюку (55,6%). Похожую оценку дали Зеленскому и Сырскому: 51,6% и 44,6% соответственно. Работу НАБУ положительно оценили 36,2% украинцев.

