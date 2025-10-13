ЕС срочно ищет способ предоставить Украине €140 млрд из замороженных активов РФ 13.10.2025, 22:54

Когда это может произойти?

Европейский союз все больше убеждается, что использование приблизительно €200 млрд замороженных российских активов – это единственный способ обеспечить стабильное финансирование Украины на фоне того, что США больше не будут платить за вооружение для Киева. Об этом 13 октября сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники издания отмечают, что срочность вопроса обусловлена тем, что груз финансирования военных и экономических потребностей Украины теперь ложится на Европу. В то же время несколько стран ЕС охвачены политическими и бюджетными проблемами, пытаясь одновременно увеличивать расходы на собственную безопасность.

По словам источников издания, Киеву может понадобиться более $200 млрд для поддержки обороны и финансовых нужд до конца этого десятилетия, если война будет продолжаться.

Согласно планам, обсуждаемым в ЕС, Украина получит примерно €140 млрд ($163 млрд) в виде новых кредитов под залог замороженных активов. Деньги будут возвращены только в том случае, если Россия согласится возместить Украине ущерб от войны.

ЕС неоднократно заявлял, что активы будут оставаться замороженными, пока этого не произойдет, и ищет способ сохранить средства заблокированными на основе голосования большинством, а не единогласия, которое требуется сейчас.

Лидеры ЕС постараются достичь политического согласия по использованию активов на саммите в Брюсселе, проведение которого запланировано на 22–24 октября этого года.

После этого Еврокомиссия приступит к разработке юридического механизма для выделения денег ко II кварталу 2026 года.

