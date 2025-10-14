Пакистан во второй раз выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира 14.10.2025, 2:12

Премьер Пакистана заявил, что президент США «спас миллионы людей», способствуя миру в секторе Газа.

Правительство Пакистана снова рекомендовало кандидатуру американского президента Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира, заявил премьер страны Шахбаз Шариф на саммите по случаю окончания войны Израиля и ХАМАС в Шарм-эш-Шейхе.

Трансляцию мероприятия вела Al Jazeera. Шариф напомнил, что в первый раз Пакистан выдвинул Трампа «за его выдающийся, исключительный вклад в прекращение войны между Индией и Пакистаном».

В 2025 году премию вручили оппозиционному венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо. Комментируя это решение, Белый дом заявил, что Трамп продолжит заключать мирные соглашения и прекращать войны, подчеркнув, что «Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира».

По мнению пакистанского премьера, Трамп заслужил премию, поскольку «спас миллионы людей», в том числе благодаря прекращению огня в секторе Газа. В связи с этим Исламабад выдвинет политика в качестве кандидата на соискание Нобелевки в 2026 году.

