закрыть
14 октября 2025, вторник, 4:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Newsweek: Республиканцы изменили свое мнение о поставках оружия Украине

  • 14.10.2025, 6:01
Newsweek: Республиканцы изменили свое мнение о поставках оружия Украине

В этом году они стали больше поддерживать оказание военной помощи Киеву.

Республиканцы изменили свое мнение об Украине, в этом году они стали больше поддерживать оказание военной помощи Киеву, пишет амеркианский журнал Newsweek.

Опрос, проведенный HarrisX и Harvard, показал, что среди сторонников Республиканской партии больше тех, кто поддерживает поставки оружия Украине и санкции против России, чем среди демократов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский