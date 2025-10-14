Newsweek: Республиканцы изменили свое мнение о поставках оружия Украине
- 14.10.2025, 6:01
В этом году они стали больше поддерживать оказание военной помощи Киеву.
Республиканцы изменили свое мнение об Украине, в этом году они стали больше поддерживать оказание военной помощи Киеву, пишет амеркианский журнал Newsweek.
Опрос, проведенный HarrisX и Harvard, показал, что среди сторонников Республиканской партии больше тех, кто поддерживает поставки оружия Украине и санкции против России, чем среди демократов.