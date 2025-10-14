Ракеты Tomahawk теперь можно запускать по-другому 1 14.10.2025, 7:35

В США предложили новый способ.

Американская компания Oshkosh Defense на выставке AUSA 2025 представила семейство автономных многоцелевых боевых машин FMAV (Family of Multi-mission Autonomous Vehicles), в состав которого входит большая платформа X-MAV, способная нести и запускать крылатые ракеты Tomahawk. Аналитики указывают, что это событие может ускорить передачу Украине дальнобойного вооружения, пишет «Зеркало недели. Украина».

Компания позиционирует эти системы как готовые к производству решения, которые должны усилить высокоточный огонь на большие расстояния, предоставить мобильность в тяжелых условиях и обеспечить масштабируемую автономию. Платформы также могут нести боеприпасы семейства MLRS, PrSM и ударные дроны Switchblade 600.

Семейство FMAV разделено на три варианта по размеру и назначению. Самый большой — Extreme Multi-Mission Autonomous Vehicle (X-MAV) — демонстрируется с четырьмя ракетами Tomahawk. Появление этой боевой машины может стать важным шагом для Украины в укреплении ракетного щита, отмечают обозреватели издания «Милитарный». По их мнению, новая система дает реальную возможность развернуть крылатые ракеты Tomahawk на наземных платформах — чего до сих пор не было в арсенале Вооруженных сил.

X-MAV построена на колесном шасси HEMTT (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck) с формулой 5×5 — платформе, которую Oshkosh уже применяет в других своих разработках, в частности LVSR и PLS. Машина имеет бронированную двухместную кабину и оснащена пусковой установкой с гидравлическим подъемом, рассчитанной на четыре пусковых модуля для крылатых ракет. Пуски осуществляются под углом, что обеспечивает гибкость в выборе позиций и скорость развертывания.

Аналитики отмечают, что такая конфигурация выгодно отличается от американской системы Typhon (Strategic Mid-range Fires System), созданной компанией Lockheed Martin. В Typhon также использовано шасси HEMTT, однако пусковая система выполнена в виде большого 12-метрового ISO-контейнера с четырьмя корабельными пусковыми ячейками Mark 41, которые поднимаются вертикально.

Главное преимущество X-MAV — компактность и мобильность. Меньшие габариты облегчают транспортировку, маскировку и сокращают время подготовки к запуску. Это делает систему более пригодной для применения в условиях современного боя, где скорость смены позиций и скрытность играют ключевую роль.

По мнению экспертов, демонстрация X-MAV открывает перед Украиной реальную альтернативу Typhon. Ранее именно Typhon рассматривалась как единственный вариант для наземного развертывания Tomahawk, однако ее сложная конструкция и ограниченное количество комплексов снижали вероятность передачи Украине.

Появление готовой, серийной и компактной системы, как X-MAV, означает, что Украина потенциально может быстрее получить наземный носитель для Tomahawk без необходимости разрабатывать отдельную пусковую установку с нуля. Это, в свою очередь, может усилить дальность и глубину ударных возможностей ВСУ, обеспечив способность поражать стратегические цели противника на значительном расстоянии.

